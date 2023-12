Amelia: “Tifosi, sostenete il Palermo. Pigliacelli, Desplanches e favorita per la B”

L'intervista rilasciata da Marco Amelia in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. L'ex rosanero si è soffermato sulla coppia di portieri Pigliacelli-Desplanches e sui due ex compagni Bovo (nello staff di Corini) e Kjaer (calciatore del Milan).

“Palermo è una città meravigliosa dove sono stato benissimo", così Marco Amelia nell'intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. L'ex portiere del di Parma e Palermo tra le altre ha ricordato l'annata (2008-2009) trascorsa in Sicilia: "Ancora prima di vestire la maglia del Palermo è capitato che ricevessi applausi dalla curva rosanero. Devo dire - confessa l'attuale allenatore del Frosinone Under 18 - che questo mi ha portato ad accettare la proposta del Palermo nonostante avessi anche altre squadre interessate. Percepivo qualcosa di speciale, in quegli anni il Palermo giocava in Europa. Era un bel Palermo, fatto di grandi giocatori. È stato bello giocare con la maglia rosa”.

Due delle ex squadre di Amelia, Parma e Palermo, si affronteranno domenica al "Tardini" nel match valido per la sedicesima giornata del torneo cadetto. Il Campione del Mondo 2006 ritiene che una delle due formazioni sia in pole position per la vittoria del campionato: "Il Parma è la favorita per la vittoria della Serie B, da un paio di anni ha la stessa rosa e ogni anno è stata migliorata da quei giocatori che servivano completarsi e per prepararsi per lottare per vincere il campionato. Antagoniste? Il Venezia ha una buonissima squadra - prosegue Amelia - lo scorso anno ha iniziato male ma poi ha finito arrivando ai playoff. Il Palermo deve essere un’antagonista perché deve tornare in Serie A e perché ha una rosa importante per essere protagonista e per lottare per i primi posti".

Corini può contare sulla coppia di portieri formata da Pigliacelli e Desplanches. Secondo l'ex estremo difensore di Roma e Milan "i due sono un ottimo mix. Le grandi squadre devono avere due portieri forti. Mirko conosce bene questo campionato e sa quello che deve fare. Il Palermo ha fatto un grande investimento su Desplanches che è uno dei giovani più interessanti del nostro panorama di portieri. Anche lì c’è stata una visione a lungo termine da parte della dirigenza del Palermo. Sono due portieri forti, sapranno anche loro dare un grande contributo".

Nello staff dell'attuale allenatore del Palermo c'è anche Cesare Bovo, con cui Amelia ha condiviso l'esperienza in rosanero ma non solo: "Cesare per me è un fratello, siamo cresciuti insieme. Abbiamo condiviso l’esperienza nelle trafile della Roma, abbiamo vinto l’Europeo con l’Under 21 e poi giocato a Palermo. Siamo molto amici, le nostre famiglie sono molto unite. Cesare è stato un giocatore sottovalutato - non ha dubbi Amelia- perché ai tempi era già un difensore moderno che sapeva giocare con entrambi i piedi e sapeva calciare come pochi in Serie A. Bovo è un ragazzo eccezionale e saprà anche lui dare un contributo ad Eugenio per tirare fuori il Palermo da questa situazione".

In quel Palermo c'era anche un giovane Simon Kjaer, oggi difensore del Milan, a condividere lo spogliatoio con Amelia e Bovo: "Simon era già forte a Palermo, grande carattere. Era coperto dalla coppia Carrozzieri-Bovo che hanno fatto una stagione strepitosa. Quando ha avuto problemi Moris è venuto fuori Simon e si è visto fin da subito che aveva delle qualità. Ha fatto la sua esperienza all’estero, al rientro in Italia ha indossato la maglia dell’Atalanta e ha imparato tanto da Gasperini. Grande difensore, sono contento perché non c’è solo il bravo giocatore ma è un uomo eccezionale. Già a Palermo ha dimostrato di possedere dei valori su cui puoi fare affidamento".

Chiosa di Amelia con un messaggio per i tifosi del Palermo: "Devono sostenere il Palermo fino all’ultima giornata, finché ci sarà la possibilità di lottare per la Serie A. Una piazza come Palermo deve tornare in Serie A e l'obiettivo verrà raggiunto se alle spalle ci sarà quella tifoseria che ha contraddistinto le grandi stagioni fatte dal Palermo negli scorsi anni".

