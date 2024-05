Lupo: “CFG costruirà Palermo vincente, Rinaudo ha fatto ottimo lavoro, altro ds…”

"Terzo anno CFG giusto per la A? Mi aspetto un Palermo protagonista, ambizioso e qualificato in linea con il lignaggio di proprietà é management. Sulla scorta dell’esperienza accumulata nel biennio, sono certo che hli investimenti sul mercato saranno ingenti e soprattutto funzionali ad un campionato di vertice. L’approdo naturale del Palermo targato City Group é la Serie A a grandi livelli. Non mi esprimo sul cambio di guida tecnica tra Corini e Mignani. Né sul merito tantomeno sulla tempistica. Non conoscendo dinamiche e criticità interne, non sarebbe corretto e garbato alcun tipo di valutazione. Entrambi sono ottimi allenatori, preparati sul piano tecnico-tattico, il minus del Palermo era di matrice psicologica ed emotiva, pur dando il massimo sia Corini che Mignani non sono riusciti a dare quel tipo di scossa. Rinaudo è un dirigente giovane, competente, capace e preparato. Ha fatto un ottimo lavoro a mio avviso, ricordo ancora le valutazioni di addetti ai lavori e media dopo le sessioni di mercato. Background e curriculum alla mano ha costruito una rosa con giocatori di altissimo livello per la categoria. Non ritengo giusto farne in capro espiatorio o addossargli tutte le responsabilità. Lui ha lavorato in team nello stile CFG condividendo le scelte con Gardini, Bigon e tutti i top manager della holding. Corretto ricordarlo, non so se il Palermo virerà su un altro ds, ma io lo stimo e per me ha fatto un percorso virtuoso nel club".