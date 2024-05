Lupo-Mediagol: “Stagione Palermo al di sotto delle attese, ma non da buttare. Ora…”

"Indubbiamente il campionato del Palermo é stato al di sotto delle aspettative, poiché per qualità dell’organico e livello delle individualità la ritenevo una squadra da primi quattro posti. Proprio le aspettative riposte ed il ruolo di favorita hanno probabilmente zavorrato una formazione che spesso non ha retto sul piano mentale e psicologico, come dimostrano le tante rimonte subite in extremis. Paradossalmente ha fatto meglio quando proveniva da periodi negativi, i fari sulla stagione di erano un poco spenti e i calciatori erano più liberi di esprimersi. Un paio di volte in stagione ha piazzato serie positive che l’hanno riportato in alto, ma poi gli é sempre mancato lo step decisivo nel momento topico del campionato. Segno che é mancato qualcosa nella capacità di gestire la pressione Non è andata come ci so auspicava, ma sesto posto e semifinale playoff testimoniano che non è stato proprio tutto da buttare. Solo in tre vanno in A, ci sono state squadre più solide e continue, bisogna accettarlo e fare tesoro di quanto accaduto in questa stagione. Non credo che questa squadra sia stata lacunosa in alcuni ruoli specifici. Forse un cero playmaker che conferisse maggiore fluidità al palleggio poteva starci in un centrocampo che annovera comunque elementi il cui spessore complessivo non si può discutere. Chiaro che da certi big del tridente ci s aspettava un rendimento diverso. Ma sono tanti i fattori che orientano e determinano le prestazioni di un giocatore".