FeralpiSalò, Pasini: “No del Brescia per lo stadio resterà sempre una ferita aperta”

Il Brescia non ha accettato di dare ospitalità alla FeralpiSalò per le gare interne del prossimo campionato di Serie B. Ecco tutta l'amarezza espressa dal presidente Giuseppe Pasini.

"Il no del Brescia a concederci il Rigamonti resterà per sempre una ferita aperta", così il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini. Il numero uno del club lombardo ha rilasciato un'interessante intervista sulle colonne di Tuttosport. In particolare Pasini si è soffermato sulla scelta del Brescia di non concedere il Rigamonti per le gare interne del prossimo campionato di Serie B. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.