Calciomercato Feralpisalò, c’è il colpo da B: l’ex Cagliari Ceppitelli verso la firma

La Feralpisalò si appresta a mettere a segno un colpo non indifferente per la Serie B: lunedì è prevista la firma di Luca Ceppitelli reduce dalla stagione cadetta in quel di Venezia

Alzare l'asticella per puntare al mantenimento della Serie B. La Feralpisalò vuole sensibilmente aumentare la dose d'esperienza e carisma in seno all'organico a disposizione di Stefano Vecchi. In particolare, il reparto difensivo necessita di profili che per background e spessore possano alzare la soglia dell'attenzione nei momenti delicati delle partite garantendo solidità difensiva.