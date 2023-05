Feralpisalò, Pasini: “Obbiettivo rimanere in B. Le neopromosse di quest’anno…”

Le dichiarazioni di Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, a proposito degli obiettivi della squadra per il prossimo anno

Campionato straordinario quello della Feralpisalò, che ha conquistato il primo posto nel girone A di Serie C e la prima storica promozione in cadetteria. Il presidente dei Leoni del Garda, Giuseppe Pasini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BresciaOggi, soffermandosi sulle ambizioni per il prossimo anno: