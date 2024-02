Cosenza-Sampdoria, probabili formazioni: Caserta con Tutino, Pirlo punta su Kasami

Le probabili formazioni del match tra Cosenza e Sampdoria, valido per l'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B.

Mediagol ⚽️️ 23 febbraio - 11:30

Quasi tutto pronto per Cosenza-Sampdoria. Il match - valido per l'anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 20.30 allo stadio Gigi Marulla.

Il Cosenza è reduce da cinque risultati utili consecutivi. Nell'ultimo turno di campionato Tutino e compagni hanno battuto in trasferta il Lecco per uno a tre. Una vittoria che ha consentito alla formazione di Caserta di balzare all'undicesimo posto in classifica con la zona playoff distante, adesso, sole due lunghezze. Proprio Caserta farà affidamento su un 4-2-3-1 con Marras, Tutino e Mazzocchi alle spalle dell'unica punta Forte.

Chi non naviga in acque tranquille è la Sampdoria che è al quindicesimo posto della graduatoria, appena fuori dalla zona playout. Lo stesso Pirlo in conferenza stampa ha così presentato la partita: "E' normale che ci sia preoccupazione per la classifica ma deve essere tramutata in energia positiva".Kasami e compagni sono reduci dal pareggio ottenuto tra le propria mura amiche contro il Brescia che grazie alle rete di Adorni al 94' minuto è riuscito a strappare un pari da Marassi.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Praszelik, Zuccon; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. All. Caserta.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Kasami, Darboe, Giordano; Alvarez, De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Sarà possibile seguire la partita tra Cosenza e Sampdoria su Dazn, Now e Sky Sport.