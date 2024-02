Modena-Cosenza, Caserta: “Dobbiamo fare la partita. Vedrò domani chi schierare”

Fabio Caserta, tecnico del Cosenza, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Modena di Bianco

Ritorna la Serie B con la sfida tra Modena e Cosenza. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Fabio Caserta. Ecco le parole:

"Questa settimana non ho voluto far vedere il video alla squadra, perché so dopo tanti mesi che può incidere sull’aspetto mentale. Rimarcare sugli errori, quando non arriva il risultato a 30 secondi dalla fine, può non servire. D’altronde i ragazzi sono abbastanza intelligenti da capire che abbiamo sbagliato qualcosa, dovevamo essere più cattivi sulla palla, non dovevamo concedere quella situazione in occasione del gol. Abbiamo sbagliato nella gestione della palla negli ultimi 10/15 minuti. Ne abbiamo parlato, ma ho chiesto ai ragazzi di non pensarci più. Ci sono partite dove vinci all’ultimo, vedi Pisa e Palermo, e altre dove negli ultimi 30 secondi perdi due punti. Questo fa parte del calcio. Dobbiamo pensare poco al risultato, ma concentrarsi sul cercare di fare la partita finché l’arbitro non fischia".

TITOLARI - "Sto valutando alcune situazioni, qualche cambiamento rispetto al match contro il Pisa per situazioni tecnico tattiche e per caratteristiche potrebbe esserci. Vedremo domani. A parte Canotto e Cimino che sono rientrati da tre giorni, stanno tutti bene. Sceglierò con serenità”.

SINGOLI -"Forte? Ci aspettiamo tutti di più da lui. Io so che non è il Forte che ho allenato a Benevento e Castellammare, lo sa anche il ragazzo. Il calcio di rigore a Bolzano poteva essere il momento della svolta. È un ragazzo che crede tanto nel lavoro e nelle sue potenzialità, sta lavorando per sbloccarsi e per aiutare la squadra. Non gli mancata tanto il gol, anche se per un attaccante è importante, quanto l’aiuto che può dare ai compagni. Ritornare a essere protagonista è una cosa che vuole e che ci auguriamo, perché è un elemento indispensabile. Lavora tanto e sodo per questo, purtroppo ci sono momenti nella vita nei quali non gira dalla tua parte. Faremo di tutto e lui sta facendo di tutto per tornare al gol e aiutare la squadra".

ANTONUCCI -"Negli ultimi anni a Cittadella ha giocato in un modulo con due punte e un trequartista, molto diverso dal nostro. Lui attaccava sempre la profondità. L’ho visto giocare esterno, è molto bravo nell’uno contro uno e nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 può giocare benissimo in quel ruolo. È vero che se lo metti esterno sei più lontano dalla porta, ma puoi sfruttare questa dote del dribbling uno contro uno. Può ricoprire più ruoli, dobbiamo farlo sentire a proprio agio nel minor tempo possibile, perché è arrivato da poco. Sarà sicuramente utile per questa squadra viste le sue qualità".

