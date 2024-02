Cremonese-Reggiana, Nesta: “Non bisogna alzare l’asticella. Abbiamo fatto fatica”

"La delusione per il pari contro la Feralpisalò è smaltita, ma abbiamo fatto più fatica rispetto alle altre volte. Alla squadra ho detto di stare tranquilla, come avevo fatto anche dopo Bari, perché c’è sempre bisogno di equilibrio. Dobbiamo voltare pagina e ripartire con entusiasmo perché senza non si va da nessuna parte. Cerchiamo sempre di motivare i ragazzi e alzare la concentrazione ma devo dire che nei primi dieci minuti con i gardesani siamo partiti decisamente male, poi dall’occasione creata da Crnigoj in poi siamo saliti di rendimento. Per me non bisogna alzare troppo l’asticella alla Reggiana: metterei la firma per fare i risultati ottenuti nell’ultimo mese e mezzo. Dobbiamo dare il giusto valore ai punti ottenuti, siamo una buona squadra con delle qualità ma a volte ci dimostriamo fragili. Se si vincono due gare di fila non bisogna pensare ai playoff per forza. Ora dobbiamo solo andare a Cremona per giocare come sappiamo fare, consapevoli delle difficoltà che affronteremo".