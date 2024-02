Catanzaro-Ascoli, Vivarini: “Loro scorretti all’andata. Dobbiamo farci valere”

ROSA -"Petriccione? È un ragazzo che abbiamo voluto e che si candida domani per un posto da titolare perché ha le qualità. Oliveri ha gamba e può far bene, mentre Ambrosino è un attaccante di livello assoluto e lo ha dimostrato quando ha segnato, ma è giovane. D’Andrea è un gioiellino ma, venendo dalla Primavera, deve capire l’importanza di quello che deve fare per la squadra. Da Brignola ci si aspetta di più ma si sta allenando bene. E poi Stoppa è un ragazzo d’oro, non ha mai avuto fortuna sotto porta. Speriamo che domani si sblocchi". E sulla formazione: "Ogni allenatore vorrebbe avere problemi di abbondanza in difesa. Noi domani abbiamo questo problema perché ci sono difensori bravi”.