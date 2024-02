Cosenza-Sampdoria, Pirlo: “Bisogna avere determinazione. C’è paura per la classifica”

Con l’anticipo tra Cosenza e Sampdoria si aprirà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Andrea Pirlo: Inter, Calhanoglu: “Sono tra i primi 5 registi al mondo. Pirlo è il...

Con l'anticipo tra Cosenza e Sampdoria si aprirà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Andrea Pirlo:

"Ero deluso dalla partita perchè è normale che accada quando pensi di aver portato a casa una partita importate. Abbiamo dimenticato quello che è stato perché è inutile concentrarsi su cose che sono irrimediabili ma pensiamo alla gara di Cosenza".

DIFESA A TRE - "Possiamo giocare sia a tre che a quattro. Vediamo domani cosa si può fare".

INFORTUNATI - "Recuperiamo Giordano dopo la squalifica. E' l'unico che torna disponibile".

VERRE - "Al momento non ci sono novità".

BORINI E PEDROLA - "Borini ha una visita il 7 marzo e poi lì avrà l'ok dal dottore per poter giocare. Pedrola anche lui sta facendo qualcosa con noi, vediamo giorno dopo giorno".

TUTINO - "Sta facendo molto bene. E' un attaccante di categoria, sa muoversi molto bene. Lo abbiamo studiato, in B ha fatto molto bene".

AMBIENTE CALDO - "Ci aspetteremo l'ambiente solito perché quando giochi contro la Sampdoria c'è molta attesa. Noi non ci faremo influenzare dall'ambiente perché siamo abituati a giocare sotto pressione con tanti tifosi. Anzi ci deve dare una spinta in più per essere concentrati e fare bene la partita".

LEONI - "L'ho visto bene. L'ho rincuorato però sono cose che deve imparare a superare dopo le partite. E' normale che possa essere deluso, gli ho detto che non era colpa sua. E' un ragazzo intelligente con un futuro davanti. E' un ragazzo talmente bravo che si è fatto scivolare quello che è capitato".

BENEDETTI - "Sta meglio, ha recuperato dall'infortunio. Può giocare".

SAMPDORIA BUTTA VIA LE PARTITE - "Ho sempre detto che le partite vanno sempre chiuse. Altrimenti basta un calcio d'angolo e una mischia per rimetterle in gioco. Devi sentire in campo e capire il momento della partita. Sapere che in un certo momento della partita non capitino più".

CAMBIAMENTI AREA MEDICA - "La società sta facendo delle operazioni di cambiamento ma quella è una cosa che decide il club. Meglio se ne parlate con loro".

SCELTA VOLUTA DA TE - "In queste cose la società decide ed esegue quello che ha in mente di fare".

RETE ANNULLATA AD ALVAREZ - "Non possiamo attaccarci a queste cose. A volte può andar bene, altre male. Non ci si può focalizzare su queste cose e far gol 'puliti'.

GIOCARE BENE SENZA VINCERE - "Abbiamo cercato di resettare perché può incidere nella testa dei giocatori. Non devono averlo ed essere ancora più concentrati perché fino a che la gara non è finita può succedere qualsiasi cosa. Devono avere più determinazione per portare a casa il risultato".

CLASSIFICA - "E' normale che ci sia. Questa preoccupazione va tramutata in energia positiva. Non dobbiamo avere paura sapendo che la classifica è delicata. Niente timore ma positività per poter andare avanti".

ALVAREZ - "Ha caratteristiche diverse. Non è un giocatore di gamba che possa allungare la difesa, è un giocatore più di raccordo come Esposito. In certi momenti vanno bene giocatori così ma in altri va bene metterne uno con più forza e gamba per attaccare la profondità. Ha le caratteristiche diverse da altri attaccanti che abbiamo a disposizione".

DARBOE - "E' un giocatore che magari tanti non conoscevano e ha dato un'ottima impressione. Anche nello stretto è bravo a tenere il pallone e quando gioca sotto pressione non ha paura".

MERCATO BUONO - "Avevamo bisogno di giocatori che entrassero a far parte di questa rosa e puntellassero le nostre mancanze. Siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare".

