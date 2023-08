Calciomercato Reggina, GdS: “Rivas e Di Chiara verso Palermo. Galabinov ancora in B”

La Reggina è ormai ad un passo dal "baratro" della Serie D . I calciatori amaranto non hanno più ripreso gli allenamenti da diversi giorni. Questa la decisione al seguito del responso del TAR da parte dei componenti della squadra che sono dunque alla ricerca di nuove avventure in vista della prossima stagione, pronti ad accasarsi a parametro zero. Dopo Cionek , Menez e Montalto , la compagine guidata - virtualmente - da Filippo Inzaghi rischia di perdere altri tre pezzi importanti, in attesa di conoscere l'ultima sentenza sul suo destino, quella che darà il Consiglio di Stato , il il prossimo 19 agosto.

L'edizione odierna de "La Gazzetta del Sud", sottolinea come i punti di riferimento amaranto sono pronti a restare in Serie B in altre piazze. Tra i profili vagliati concretamente c'è quello di Gianluca Di Chiara, per il quale bisognerà attendere gli sviluppi del complesso iter giudiziario che coinvolge la Reggina Al Palermo piace molto sul fronte offensivo anche il jolly Rigoberto Rivas, freccia della Reggina e della nazionale honduregna, ma anche per l'ex primavera dell'Inter bisognerà pazientare per conoscere l'epilogo dell'altra partita giocata dal club calabrese, tra aule di giustizia sportiva ed ordinaria, per la riammissione al campionato di Serie B. La prospettiva di entrare a far parte del prestigioso ed ambizioso progetto del Palermo targato City Football Group, alletterebbe non poco il calciatore, desideroso di recitare un ruolo da protagonista in una piazza passionale, ricca di storia e tradizione calcistica e non solo.