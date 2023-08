Salernitana-Ternana, Lucarelli: “Fatta la nostra figura. Si vede l’impronta di Sousa”

Commento sul match: "Siamo partiti in ritardo rispetto alle altre ed è la prima volta che affrontiamo una squadra che gioca nel campionato professionistico. Abbiamo fatto la nostra figura e la differenza di valori si è vista. Per come stiamo in questo momento siamo andati oltre le più rosee aspettative e devo ringraziare i ragazzi. Sul piano difensivo abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo concesso pochissimo, Falletti ha preso un palo e forse in attacco occorreva maggiore convinzione. Secondo me è un buon punto di partenza, abbiamo cercato di fare quello che abbiamo provato e forse è mancata un po' di cattiveria. Al limite dell'area, al posto di calciare, allargavamo sull'esterno. Ma bene così".Sampdoria: "Affronteremo una squadra forte che, fisicamente, starà meglio di noi. A questo punto della stagione questa cosa fa la differenza e dovremo essere bravi a gestire le energie. Non partiamo battuti, oggi ho visto una squadra che ha battagliato e che non ha regalato nulla. La Salernitana deve completare l'organico, è più allenata di noi, ha 15-16 effettivi e siamo rimasti in partita fino al 98', nelle nostre condizioni e in uno stadio difficile".