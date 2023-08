Salernitana-Ternana, Paulo Sousa: “Siamo mancati nell’ultimo terzo. Dia e mercato…”

“Dopo il primo cooling break abbiamo leggermente migliorato ma non sufficientemente, abbiamo avuto difficoltà a interpretare gli spazi liberi nella prima parte per poter essere più pericolosi, i giocatori si allontanavano dalla palla e giocavano tanto spalle alla porta avversaria, portavano palla troppo vicino e davano possibilità agli avversari di poter anticipare e fare ripartenze creando difficoltà in transizioni offensive. Poi siamo migliorati e abbiamo fatto bene con Maggiore, il suo ingresso è stato determinante. Abbiamo avuto più palleggio e un dominio del gioco migliore, ma mancando sempre nell’ultimo terzo. Abbiamo dato meno contropiede agli avversari, ma ci è mancato l’ultimo passaggio e la finalizzazione per più opportunità. Ci è mancata capacità di essere più efficaci nel cross, come avevo anticipato in presentazione di gara. La Ternana è una squadra con giocatori con molta freschezza, ci ha dato meno occasioni di poter pressare, essere più vicini alla porta e poter finalizzare. Abbiamo difficoltà a coordinare il minutaggio dei giocatori. In tanti allenamenti dobbiamo utilizzare i portieri in ruoli di campo per poter dare un minimo di ricchezza a livello strategico, ci sono tante difficoltà. Dobbiamo prendere le migliori decisioni, come quella di sostituire Pirola all’intervallo per non rischiare di non averlo con la Roma".