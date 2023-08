Salernitana-Ternana 1-0: Candreva incide in Coppa, Sousa batte Lucarelli. Corrado…

L'ex esterno di Lazio, Inter e Sampdoria tra le altre, ha battuto la squadra rossoverde, la stessa nella quale ha mosso i primi passi da professionista nel 2004. Splendida esecuzione del classe 1987 su calcio di punizione, con un destro potente che non ha lasciato scampo a Iannarilli. Per quanto concerne le "Fere", l'azione più pericolosa del match è stata creata da un obiettivo prioritario del Palermo in sede di calciomercato estivo. La giocata collettiva è nata da sinistra, dal piede del noto Niccolò Corrado, dopo l’opposizione molle di Lassana, e l'inserimento di Falletti tutto solo abile nel colpire di testa, con conseguenziale palla sul palo a Costil battuto. Squadra di Paulo Sousa fortunata e qualificazione acquisita.