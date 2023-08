Calciomercato Palermo, scatto Pisa per Morutan: trattativa avviata col Galatasaray

Il Pisa prova a vincere la concorrenza per il trequartista del Galatasaray: ore decisive per conoscere il futuro del classe 1999.

E' tempo di nuovi innesti. Dalle tre alle quattro pedine ancora da mettere a disposizione di Eugenio Corini per elevare cifra tecnica e personalità della squadra, mentre contestualmente urge sfoltire la lista over ultimando le cessioni dei calciatori che non rientrano nel progetto del tecnico di Bagnolo Mella. Esterno mancino basso, mezzala dalla spiccata propensione offensiva, attaccante esterno duttile e performante che alzi l'asticella nel reparto avanzato.