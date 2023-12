Bari-SudTirol, Marino: “Le mie dimissioni? Ecco la verità. Ritiro non era punizione”

"Dopo la partita abbiamo valutato di poter andare in ritiro, non deve esser inteso come una punizione ma serve per suscitare un senso della responsabilità del momento, per stare insieme e cercare di capire cosa possiamo fare di più. Non fa piacere a nessuno stare lontano dalla famiglia, ma era necessario per preparare una partita importantissima. Ho visto senso di responsabilità nei ragazzi, bisogna tirare fuori qualcosa in più. Le attese sono sempre alte, perché il Bari deve pensare di essere più forte delle altre. In questo momento non lo siamo, siamo una squadra normale. Avere l'attitudine a giocare sempre per novanta minuti è difficile anche per le squadre di testa, dobbiamo avere consapevolezza che serve fare molto di più. Bisogna migliorare, fare possesso serve per arrivare a concludere di più negli ultimi metri, ci stiamo lavorando".