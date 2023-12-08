"Palermo, niente muro rosanero". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Parma e Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini". I rosanero, dunque, torneranno a giocare in quel di Parma otto mesi dopo l'ultimo confronto fra le due compagini. Era l'1 aprile, il Palermo occupava il settimo posto in classifica e si trovava a sfi dare una squadra in difficoltà ed alle spalle dei rosanero di una posizione.

In quell'occasione, erano 3.356 i tifosi del Palermo giunti al "Tardini" per supportare la squadra di Eugenio Corini, reduce dalla vittoria per 5-2 conquistata al "Renzo Barbera" contro il Modena. "La stessa cornice di pubblico, tuttavia, non ci sarà per il match di domenica, nonostante i primi giorni di vendita libera avessero suggerito una ripetizione di tale risultato. Gli oltre mille tagliandi venduti dopo le prime ore, infatti, lasciavano pensare a un boom per il settore ospiti dello stadio di Parma che, invece, ancora riserva più di un migliaio di posti liberi per i tifosi del Palermo. Sono circa 1.700 i tagliandi piazzati, con due giorni ancora a disposizione per poter incrementare questo numero che, presumibilmente, si attesterà a quota 2.000", conclude il noto quotidiano.