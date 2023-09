Le formazioni ufficiali del match tra Torino e Roma in programma domenica 24 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino

La quarta giornata di Serie A offre il posticipo tra Torino e Roma allo "Stadio Olimpico Grande Torino" alle ore 20:45. Obiettivo terza vittoria consecutiva per gli uomini di Juric. Per gli uomini di Mourinho voglia di continuare a far bene dopo la vittoria super contro l'Empoli. Di seguito, le scelte dei due tecnici: