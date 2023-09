Sheriff-Roma 1-2, Lukaku segna ancora. Mourinho vince in Europa League, Sanches va ko

La Roma ha iniziato il proprio percorso in Europa League con la trasferta in casa dello Sheriff . Nell'anticipo delle ore 18:45, allo Sheriff Sports Complex di Tiraspo, la squadra di José Mourinho - finalista della scorsa stagione - ha affrontato gli uomini di Roberto Bordin nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi, riuscendo a portarsi a casa tre punti preziosi.

Questo match ha innanzitutto visto lo stop di Renato Sanches, a spezzare il momento positivo del portoghese dopo la rete messa a segno con l'Empoli, con Mourinho costretto ad una sostituzione al 28' lasciando subentrare Paredes. Al 34' primo brivido per i giallorossi con il palo interno colpito da Mbekeli, con Rui Patricio che nulla avrebbe potuto per evitare il gol. Quando il primo tempo sembrava concludersi a reti bianche, la Roma si è portata in vantaggio grazie ad un autogol di Kiki a deviare nella propria porta la punizione dalla lunga distanza di Paredes. Al 62' i padroni di casa hanno riportato in parità il match con la rete di Tovar, abile ad insaccare al seguito di una mischia da calcio d'angolo. La formazione di Mourinho fa durare poco l'equilibrio con il secondo gol consecutivo in maglia giallorossa di Lukaku che al 65' su assist di Cristante, altro giocatore in piena rivalutazione, ha messo a segno la rete del 2-1 capitolino. Finale agitato per lo Sheriff con il doppio cartellino di Joao Paulo a rimediare un'evitabile espulsione a pochissimi istanti dal triplice fischio.