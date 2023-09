Salernitana-Torino, Sousa: “Episodi condizionanti, c’è mentalità. Dia? Situazione…”

“La mentalità c’è, abbiamo provato fino alla fine se pur con qualche errore. Fa parte della crescita. Diversi episodi ci hanno condizionato, ma il Torino ha grande maturità e qualità. Potevamo finire il primo tempo con un gol di scarto se non fosse stato per il palo di Cabral. Dopo il 3-0 la squadra si è sfilacciata. Il Torino ha meritato questo risultato, anche se c’era un rigore su Cabral per il fallo di Bellanova ma io dal campo non l’ho visto quindi va bene così. Mi porto a casa una grande connessione con i nostri tifosi, dispiace per i ragazzi e per la città, dobbiamo lavorare e trovare risultato pieno nella prossima partita. C’è grande unione tra tutte le componenti; Dia? L’ho già detto, sicuramente la situazione ha complicato questo inizio di stagione ma abbiamo tutte le componenti per risalire”.