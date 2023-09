Serie A, 6a giornata: il Milan di Pioli espugna Cagliari. Ok Atalanta ed Empoli

Il Milan, senza Giroud e Leao tra i titolari, vince 1-3 in casa del Cagliari. È la squadra di Ranieri a passare con un Luvumbo scatenato, ma Okafor (primo gol col Milan) e Tomori ribaltano tutto già nel finale di primo tempo. Nella ripresa tris di Loftus-Cheek con una botta da fuori. Il Milan sale a quota 15 punti in campionato. All'Atalanta di Gian Piero Gasperini basta il gol di Koopmeiners al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Terzo assist stagionale per De Roon. L'Empoli di Aurelio Andreazzoli torna a vincere, dopo un inizio disastroso di stagione con Zanetti in panchina. Baldanzi batte Ochoa e Paulo Sousa conta un avvio di campionato privo di successi, tre pareggi e tre ko.