Inter-Sassuolo, probabili formazioni: Barella e Dumfries dal 1′, Dionisi con Pinamonti

Inter-Sassuolo aprirà la sesta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale, in programma a partire dalle 20.45 con fischio d'inizio al Giuseppe Meazza di Milano. Simone Inzaghi arriva da capolista imbattuto e a punteggio pieno e cerca la sesta vittoria consecutiva per restare in vetta. Momento positivo anche per gli uomini di Alessio Dionisi, pronti a confermare l'ottima prestazione che ha portato alla vittoria per 4-2 contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato.