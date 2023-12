Salernitana, deciso futuro di Dia: il centravanti senegalese sarà messo sul mercato

Momento complicatissimo per la Salernitana . Ultimo posto con soli otto punti conquistati. Neanche il cambio allenatore ha realizzato gli effetti sperati con la formazione campana ancora a rincorrere le inseguitrici e che viene dalla sconfitta contro la Fiorentina per 3-0. Oltre che sul campo la società si sta concentrando sul calciomercato.

I colleghi di TuttoSalernitana fanno il punto sul prossimo mercato dei granata a gennaio, quando la squadra di Filippo Inzaghi dovrà essere ritoccata con diversi innesti di qualità. Al momento chi sta pensando alle strategie da adottare è come spesso capita il presidente Danilo Iervolino , che da parte sua avrebbe già preso una decisione importante.

Considerando le recenti polemiche del passato e la necessita di riequilibrare i conti, già nella finestra invernale sarà sacrificato Boulaye Dia. A prescindere dalla clausola rescissoria, l'attaccante sarà messo sul mercato in attesa di offerte in linea col suo valore. A quel punto la Salernitana potrà muoversi anche in entrata, con i nomi di Nicolussi Caviglia della Juventus e di Zortea dell'Atalanta che continuano a risuonare con insistenza.