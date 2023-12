Torino-Atalanta, probabili formazioni: l’ex Zapata titolare, Lookman e Muriel dal 1′

Il Torino di Juric ospita l'Atalanta di Gasperini nel monday night di Serie A. Probabili formazioni, dove vedere il match in tv e la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.

Quasi tutto pronto per Torino-Atalanta, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Torino.

Il Torino è reduce da un pareggio e una sconfitta rispettivamente contro Monza e Bologna. La formazione di Juric ha voglia di riscatto e con una vittoria questa sera si porterebbe a una sola lunghezza proprio dall'Atalanta. "Sono una squadra forte e con uno stile di gioco chiaro, impressionano per la loro forza fisica e arrivano da un buon risultato in Europa. Loro sono completi in tutti i reparti ma noi ci siamo sempre comportati bene contro un'ottima formazione", ha dichiarato Juric in conferenza stampa.

La squadra di Gasperini - dopo aver pareggiato contro lo Sporting Lisbona in Europa League - si appresta ad affrontare i granata dopo il ko interno rimediato contro il Napoli di Mazzarri. Muriel e compagni, qualora conquistassero i tre punti in palio, aggancerebbero la Fiorentina di Italiano al sesto posto, in zona Conference League.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-ATALANTA — TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Djidji, Sazonov, Zima, Soppy, Lazaro, Ricci, Gineitis, Antolini, Karamoh, Seck, Pellegri. Indisponibili: N'Guessan, Schuurs. Squalificati: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere, Cisse. Indisponibili: Palomino, Scamacca, Toloi, Touré. Squalificati: -.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì

Assistenti: Prenna-Mastrodonato

IV uomo: Collu

Var: Irrati

Avar: Longo

DOVE VEDERE TORINO-ATALANTA IN TV — Torino-Atalanta sarà visibile in diretta streaming su DAZN e Sky e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito