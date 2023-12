Napoli-Inter 0-3: supremazia nerazzurra. Inzaghi si riprende il primo posto

Termina il posticipo domenicale della Serie A tra Napoli e Inter. 0-3 il risultato finale. Inizio importante dei nerazzurri che si portano in vantaggio con Thuram ma il var annulla la rete per fuorigioco. Al 18' si infortunia De Vrij che viene rilevato da Carlos Augusto. Intorno al 40' Politano ci prova con un'azione personale e colpisce la traversa. Passano tre minuti e Lautaro Martinez calcia in porta trovando l'opposizione di Meret. Quando stava per terminare la prima frazione di gioco gli ospiti passano in vantaggio. Calhanoglu calcia in porta trovando l'angolino e facendo esultare il settore ospiti con un super gol. Nella ripresa ci provano i padroni di casa senza rendersi troppo pericoloso dalle zone di Sommer. Intorno all'ora di gioco l'attaccante argentino pesca Nicolò Barella che segna. Doppio vantaggio nerazzurro. Numerosi i cambi dei due tecnici nel tentativo di scuotere il match. Nel finale Cuadrado serve Thuram che non sbaglia e firma il tris per la formazione di Inzaghi. Termina così la sfida.