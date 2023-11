Bologna-Torino 2-0: Fabbian e Zirkzee lanciano Thiago Motta. Juric ko al Dall’Ara

Il Bologna si aggiudica il Monday Night, battendo due a zero il Torino di Juric e lanciandosi verso la lotta per l'Europa.

La sfida del Dall'Ara ha chiuso la 13^ giornata del campionato di Serie A. Il Bologna conquista il quarto successo di fila in casa, batte il Torino 2-0 e aggancia al quinto posto in classifica a quota 21 punti la Roma. Gara tatticamente bloccata per lunghi tatti. Gol annullato a Vlasic per fuorigioco di Zapata. Nella ripresa, il Bologna approfitta di un'indecisione di Gemello e segna con Fabbian. Nel recupero Zirkzee chiude il match sul 2-0.