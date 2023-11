Verona-Lecce 2-2: gol ed emozioni al Bentegodi. Djuric salva Baroni dalla sconfitta

Termina il primo dei due posticipi della tredicesima giornata di Serie A. Al Bentegodi si è giocata Verona-Lecce alle ore 18:30. Primi minuti molto tesi con l'arbitro La Penna che ha estratto tre gialli in pochi minuti. Intorno alla mezzora si svegliano i pugliesi con Banda oggi molto ispirato e proprio al 30' Oudin lascia partire un tiro sul quale Montipò non può fare nulla. Passano dieci minuti e i padroni di casa pareggiano grazie al ritorno alla rete di Ngonge su assist di Djuric. Nella ripresa lo stesso attaccante belga ci prova ma trova l'ottima risposta di Falcone. Al 69' salentini di nuovo in vantaggio grazie a Gonzalez su assist di Blin. Passano nove minuti e Djuric su assist di riporta il risultato in parità. Lo stesso centravanti bosniaco scatenato ci prova ma il portiere ospite si supera. Al 90' Piccoli sigla il 2-3 ma il direttore di gara lo annulla per fuorigioco. Dopo una girandola di cambi il match termina così. Con questo risultato i pugliesi si trovano intorno alla metà classifica; i veneti rimangono impelagati nella zona retrocessione.