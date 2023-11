Palermo, Di Francesco ci sarà contro la Ternana: l’ex Lecce brucia le tappe

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo che contro la Ternana ritroverà Di Francesco.

L'allenatore del Palermo, EugenioCorini, spera di poter contare su Federico Di Francesco per la trasferta in casa della Ternana, in programma domenica 26 novembre alle 16.15. L'attaccante, che ha rimediato un infortunio muscolare contro la Sampdoria, ha iniziato il percorso di recupero e, secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", potrebbe essere disponibile per la partita di Terni.

I tempi di recupero per AljosaVasic, invece, sono ancora incerti. Il centrocampista italoserbo è alle prese con un edema al retto femorale destro e potrebbe essere costretto a saltare anche la sfida contro la squadra di Breda. Intanto, ieri hanno ripreso ad allenarsi in gruppo Mateju e Graves, mentre Stulac resta ancora fuori per influenza.

Di Francesco è uno dei giocatori più importanti del Palermo ma sta rendendo al di sotto delle aspettative. L'attaccante, arrivato in estate dal Lecce, ha solo realizzato un gol in nove partite, risultando decisivo in poche occasioni. Il suo ritorno a disposizione è importante, soprattutto in caso di un rendimento migliore. Il Palermo è attualmente al terzo posto in classifica, con 23 punti. La squadra di Corini è a soli 4 punti dalla seconda posizione, occupata dal Venezia. La vittoria contro la Ternana sarebbe un'ottima occasione per avvicinarsi alla zona promozione diretta.

