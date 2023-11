Palermo, GdS: “Ceccaroni, Buttaro e Aurelio. La nuova linfa per tornare blindati”

Il GdS ritiene che questa disattenzione sia dovuta alla mancanza di rotazioni, causata anche dagli infortuni di Buttaro e Aurelio. Con il ritorno di questi due giocatori, Corini avrà più opzioni a disposizione e potrà dare un po' di riposo ai titolari, in modo che possano recuperare la forma migliore. Discorso che vale anche per Lucioni, inamovibile per il tecnico di Bagnolo Mella. In definitiva, il Palermo ha le carte in regola per tornare a essere una squadra solida in difesa. Con un po' di attenzione e rotazioni, la retroguardia rosanero può tornare a essere quella che ha fatto ben figurare la squadra nelle prime fasi della stagione. Nelle ultime uscite è riapparso Ivan Marconi, causa infortunio di Ceccaroni (il quale rientrerà dopo la sosta). Giocatori come Graves e Nedelcearu sembrano dei vecchi ricordi in Viale del Fante, ma nella passata stagione hanno dimostrato di essere profili validi ed affidabili, anche in un Palermo dalle grandi ambizioni di vertice, chiaramente nell'eventuali rotazioni.