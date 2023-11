Catania-Turris, le probabili formazioni: debutto Lucarelli con Di Carmine nel 4-3-3

La preview e le probabili formazioni del match tra Catania e Turris, valido per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C.

Il Catania cerca i tre punti nel match in programma sabato 18 novembre contro la Turris. Alle ore 14:00, allo Stadio "Massimino", andrà in scena la sfida valevole per la quattordicesima giornata di andata del campionato di Serie C. I rossazzurri torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata in trasferta, contro l'Audace Cerignola. Il battesimo del nuovo corso di Cristiano Lucarelli alla guida del Catania avrà luogo tra le proprie mura, davanti al caloroso pubblico etneo. Lì dove la compagine siciliana fin qui ha ottenuto appena sette punti in sei partite giocate in casa.

Un pezzettino alla volta, un passo dopo l'altro. Questo Catania si dovrà accattivare ogni settimana di più le simpatie e l'affetto dei tifosi, anche dei più scettici che per ovvi motivi sono spiazzati da un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Oggettivamente, la classifica non sorride alla squadra passata tra le mani di Tabbiani prima e Zoeli poi. Quindici punti in tredici partite sono un trend da invertire immediatamente.

Il Catania quest'anno ha proposto match certamente indigesti ai palati fini della materia. Lotta di muscoli, nervi e attributi senza quartiere in Lega Pro sono molto comuni. Nonostante le prerogative preponderanti siano ben altre, la squadra oggi di Lucarelli, non si dovrà tirare indietro quando ci sarà da correre forte, mangiare polvere, fare a sportellate.

Anzi, l'indole pugnace e gladiatoria del tecnico livornese sarà utile alla caratura tecnica e balistica del club etneo. In diverse e larghe porzioni di match, in questo deludente primo scorcio di stagione, il Catania ha arrancato, stentato, sofferto. Al triplice fischio, troppe volte, ci sono stati diversi punti lasciati per strada. Soprattutto nelle giornate di luna non proprio fulgida, calcisticamente poco ispirate. Un dato ineluttabile ed eloquente che certifica le difficoltà di una squadra dalla netta superiorità rispetto a tutte le contendenti del girone. La banda Lucarelli non sarà forse la più bella, ma certamente dovrà essere la più forte e concreta del campionato di pertinenza.

In vista di oggi pomeriggio, l’ex allenatore della Ternana dovrebbe pensare al solito 4-3-3 di questa stagione siciliana. Bethers tra i pali, Rapisarda e Mazzotta a presidiare le corsie da esterni bassi, Lorenzini e Silvestri tandem di centrali difensivi. Zammarini playmaker in zona nevralgica con Zanellato e Rocca intermedi ai suoi fianchi. Chiricò e Marsura sono le frecce di un tridente che ha in Di Carmine il terminale offensivo centrale.

Turris in piena crisi di risultati, reduce da nove sconfitte nelle ultime dieci partite. Un periodo di assoluta difficoltà per la squadra di Caneo, che si era presentata ai nastri di partenza e nelle prime giornate, squadra assai complicata da affrontare, capace di stare nelle parti alte della classifica nel primo poker di sfide.

Il calcio dei campami è molto Gasperiniano, infatti si basa su un 3-4-3. Davanti a Fasolino, Caneo opterà per il terzetto di centrali Cocetta-Maestrelli-Esempio, Cum e Contessa presidieranno le corsie, Scaccabarozzi e Franco andranno a formare il tandem di interni in mediana. Giannone e D’Auria agiranno da estremi di un tridente offensivo che proporrà Maniero nel ruolo di terminale e stoccatore.

La Turris con il Caneo 2.0 ha evidenziato un calcio intenso e volitivo, capace di essere padrone del gioco e bravo a tessere la sua tela fino alla trequarti avversaria. Una squadra alta, corta ed aggressiva in pressione sulla sfera, brava a veicolare le sue transizioni in verticale alla ricerca dell'ampiezza.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta; Zammarini, Zanellato, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Marsura. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

