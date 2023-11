Catania-Turris, Lucarelli: “Sensazioni positive. Mi aspetto un atteggiamento diverso”

Cristiano Lucarelli , neo tecnico del Catania , si prepara all'esordio sulla panchina etnea. Alla vigilia del terzo esordio in carriera in qualità di allenatore dei rossazzurri, l'ex Ternana , ha preso la parola nella consueta conferenza stampa prepartita prima del match contro la Turris , valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C. Di seguito le dichiarazioni:

"Sensazioni? Molto positive, ho parlato anche privatamente con i ragazzi e sono tutti molto partecipi, hanno mostrato la voglia di risolvere la situazione, entusiasmo, partecipazione e voglia di fare. Sono molto soddisfatto della settimana, domani ci sarà la prova del rettangolo verde e mi aspetto anche dal punto di vista emotivo un atteggiamento diverso. Sul piano tattico, abbiamo avuto pochi giorni per trasferire tutto ma pensiamo che dal punto di vista caratteriale e di approccio alla partita sarà qualcosa di diverso. Non so quante siano esattamente le mia panchine con il Catania ma ognuna mi ha emozionato, domani proverò qualcosina in più ma è sempre stata una grande emozione, la guida del Catania. Le partite della Turris che abbiamo visto in questi giorni denotano un atteggiamento offensivo, spregiudicato e garibaldino, mi sembra una squadra molto propositiva e non mi pare di aver notato accorgimenti difensivi per superare questo momento, l’allenatore adotta un 3-4-3 molto offensivo con pressing a tutto ed è vicino alle idee di Gasperini, non sembra che venga da cinque sconfitte consecutive. Non ci sono gare semplici, in questo girone: sarà una partita scoppiettante, si affronteranno due squadre dalla spiccata offensività"