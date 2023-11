Brindisi-Catania 0-2, Tabbiani: “Vittoria che vale tanto, siamo stati compatti”

“Una vittoria che vale tanto, come tutti i successi. Da tanti giorni vedo alcuni aspetti di crescita. La squadra è viva, oggi abbiamo tenuto il pallino e abbiamo avuto pazienza. Abbiamo creato meno occasioni ma siamo stati compatti. Dobbiamo avere sempre lo stesso coraggio e il piglio che abbiamo avuto subito dopo aver segnato il primo gol. Ho buone sensazioni, abbiamo reagito tutti dopo la sfida al Monterosi: i ragazzi hanno dato una risposta. Nel primo tempo loro si chiudevano bene, noi invece eravamo un po’ lenti. Nella ripresa abbiamo avuto più spazi. In questo momento dobbiamo stare attenti ai minutaggi, domenica tra l’altro abbiamo un’altra partita importante. I ragazzi sono tutti pronti a dare una mano. Devo ringraziare la società, in altri club forse non avrei avuto l’opportunità di essere ancora qui. Stiamo costruendo il gruppo, ci stiamo conoscendo sempre meglio e stiamo sviluppando un importante senso di appartenenza. Oggi sono contento della prestazione di tanti calciatori, sono molto felice per Manuel Sarao che ha trovato un gol importante per lui. Zanellato va gestito bene, ha delle qualità che ci danno più soluzioni, ma non so quando sarà a pieno regime. Marsura è stato fermo qualche giorno, Bocic aveva giocato tanto nelle ultime partite: la loro staffetta era prevista. Mazzotta si è fatto trovare pronto, aveva bisogno di rifiatare. Abbiamo vissuto bene le ultime 24 ore, abbiamo parlato e ci siamo confrontati, possiamo determinare il nostro futuro”.