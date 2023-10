Monterosi-Catania, le formazioni ufficiali: la scelta su Silipo. Marsura e Chiricò ok

Le formazioni ufficiali del match valido per la decima giornata del girone C di Serie C, in programma alle ore 18.30 tra Monterosi e Catania.

Alle 18.30, oggi, il Catania (posizionato al decimo posto in classifica con 11 punti) vola a Monterosi per cercare continuità ed affrontare il fanalino di coda della categoria, per il match valido per la decima giornata del girone C di Lega Pro. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici: