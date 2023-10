Monterosi-Catania: Tabbiani vuole continuità, occhio a Silipo. Probabili formazioni

La preview e le probabili formazioni del match tra Monterosi e Catania, valido per la decima giornata del girone C di Serie C.

A cura di Anthony Massaro

Il Catania stavolta non ha... imprevisti. Il gioco c'è stato e il gol anche, Taranto battuto. Testa al Monterosi. La formazione etnea ha ottenuto la terza vittoria in campionato, la quarta stagionale. Tre punti d'oro quelli racimolati tra le mura dello Stadio "Massimino" contro il Taranto. La prova della verità per i rossazzurri, che si sono abbondantemente riscattati contro la squadra di Capuano, dominando buona parte del match dalla tela tattica non troppo diversa da quelle precedenti.

Sono bastati meno di sette giorni a mister Luca Tabbiani per ritrovare un buon Catania. Una settimana di severa analisi psicologica, perché solo così si può giustificare la metamorfosi di una squadra che prima aveva steccato la prova e perso contro la Juve Stabia e dopo una sosta di soli pochi giorni ha battuto il Taranto con una prestazione, soprattutto nel secondo tempo, da incorniciare. Al Catania è bastato recuperare convinzione e senso della realtà, applicarsi su ogni pallone come se fosse quella della vita per battere un avversario che in questa stagione si è sempre mostrato ostico, compatto e difficile da sfondare quando chiuso a riccio. La pazienza nel palleggio ragionato, anche accompagnato da parte del pubblico (e non fischiato come nelle precedenti uscite), una nuova nota lieta da accogliere con particolare soddisfazione.

Corto, alto, coeso e aggressivo, un Catania che ha sfoderato grande reattività in sede di contrasto e palle contese, distinguendosi per linearità e fluidità ogni qualvolta ha dovuto fornire sbocco verticale alla sua manovra. Vero è che il Taranto con un atteggiamento prudente col modulo 3-5-2 ha fatto grandi barricate e questo ha portato ad un primo tempo di tanto ragionamento con la palla tra i piedi per il club etneo, ma i motivi della vittoria rossazzurra risiedono principalmente nella mentalità con la quale si è approcciati alla gara da parte di Curado e compagni, che sapevano di doversi fare perdonare il ko di Castellammare e che hanno praticato un calcio dinamico come avevano fatto con la Casertana e col Picerno, senza dimenticare le grandi prove con Crotone e Foggia, dove si è perso ma si è giocato all'altezza se non meglio dell'avversario. Stavolta Tabbiani, ha mischiato un po’ le carte, passando dal 4-3-3 al 3-4-2-1 e nello stilare l’undici titolare, giocando sul filo delle motivazioni e degli input nervosi da fornire ai suoi uomini.

Alle 18.30, oggi, la società del patron Pelligra (posizionata al decimo posto in classifica con 11 punti) vola a Monterosi per cercare continuità ed affrontare il fanalino di coda della categoria, per il match valido per la decima giornata del girone C di Lega Pro. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore ex Fiorenzuola, che opterà ancora una volta per il 3-4-2-1. Davanti a Bethers, Silvestri, Mazzotta e uno tra Curado e Quaini comporranno la linea difensiva; Marsura (o Maffei) e Castellini agiranno da esterni alti con Zammarini e Rizzo tandem di interni in linea mediana. Chiricò e Bocic sulla trequarti con Di Carmine che completerà il reparto offensivo. Dubickas potrebbe rifiatare ancora, con l'ex Perugia in stato di grazia.

L'avversario di giornata del Catania ha solo due punti ed è ultimo nella graduatoria. Zero punti, due pareggi e sette sconfitte. Nove i gol fatti e diciannove quelli subiti. Il match mette a confronto la seconda miglior difesa del torneo contro la seconda peggiore. Solo la Juve Stabia è davanti ai siciliani per goli subiti (3 reti contro 5) ed esclusivamente la Turris è stata in grado di subire già 20 reti dall'avvio del terzo torneo professionistico. Per quanto concerne l'allenatore del Monterosi Tuscia, c'è da premettere che c'è già stato un cambio: l'anno è stato iniziato da Fabrizio Romondini, protagonista - alternando un 3-4-3 ad un 4-2-3-1 - di cinque gare e due soli punti fatti. Lo score, d'altro canto, non è cambiato con il nuovo tecnico.

La scelta della società laziale è ricaduta su un profilo che conosce meglio la categoria, come Roberto Taurino (ex Avellino e Virtus Francavilla). Nonostante ciò, con l'avvento del mister di Lecce sono arrivati solo ko (di cui uno in Coppa e quattro in campionato). Il suo sistema di gioco è il 3-5-2 e questo non favorisce molto un giocatore come Andrea Silipo, vecchia conoscenza del Palermo targato Mirri. Il talento scuola Roma, infatti, nell'ultimo match con l'Avellino non ha giocato dall'inizio e probabilmente inizierà anche dalla panchina nel suo derby personale con il Catania. Il ruolo di seconda punta non gli dona e gli unici bonus siglati in stagione (2 gol e due assist) sono arrivati quando è stato utilizzato (da Romondini) nella posizione di ala d'attacco. Da tenere d'occhio, per la banda di Tabbiani, il bomber della squadra biancorossa: Rocco Costantino - classe 1990 - autore di 3 gol in quest'avvio di Serie C.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Mastrantonio; Giordani, Altobelli (Tartaglia), Sini; Bittante, Di Paolantonio, Parlati, Fantacci, Di Renzo; Costantino, Vano. A disp.: Rigon, Cinaglia, Tartaglia, Verde, Frediani, Perrotta, Conti, Tolomello, Di Francesco, Ekuban, Palazzino, Silipo. All: Taurino

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Silvestri, Curado (Quaini), Mazzotta; Castellini, Zammarini, Rizzo, Maffei (Marsura); Chiricò, Bocic; Di Carmine (Dubickas). A disp.: Albertoni, Rapisarda, Quaini, Lorenzini, Bouah, Ladinetti, Dubickas, Marsura, Sarao, Chiarella. All Tabbiani

ARBITRO: Erminio Cerbasi di Arezzo

ASSISTENTI: Dajit Singh di Macerata e Giovanni Boato di Padova

IV UFFICIALE: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

DOVE VEDERE IL MATCH — Monterosi - Catania: il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di domenica 24 ottobre e il match sarà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport, sul canale 256.

