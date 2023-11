Catania, Grella: “Lucarelli l’uomo giusto per noi. Nostro progetto va avanti”

Momento di cambiamenti in casa Catania . Il club rossazzurro dopo l'esonero del tecnico Tabbiani ha deciso di affidare la panchina ad un ex mister che è già stato in Sicilia , ovvero Cristiano Lucarelli , reduce dall'esonero con la Ternana in Serie B . Nella conferenza stampa di presentazione del coach nativo di Livorno , assieme all'allenatore toscano, ha parlato l'ad del club etneo Vincenzo Grella che ha preso la parola. Ecco uno stralcio di quanto riportato da Catanista.com :

LUCARELLI - "Abbiamo subito deciso che Lucarelli era l'uomo giusto per noi, abbiamo lavorato insieme per trovare la giusta soluzione e sono contentissimo di averlo qui al mio fianco. Non ha un lavoro facile davanti a sè ma ho sentito dalle sue parole una fame che mi ha colpito. Il nostro progetto va avanti ed è sempre in movimento, noi siamo flessibili nel capire alcuni momenti. Pensiamo che il mister possa portarci dove noi vogliamo andare. Io ci credo ancora, ci credo ancora. Noi vediamo Lucarelli non solo come mister, ma come un Manager che può crescere in questo ruolo, ha una filosofia di calcio che è in linea al nostro progetto, ha un carattere ed una personalità molto forte".