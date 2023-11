Catania, Lucarelli si presenta: “Qui per portare questo club in B”

“Tutto improvviso e veloce di tornare a Catania dopo una chiacchierata lunga a Roma con Grella. Siamo in sintonia su tutto e su quale deve essere il mio ruolo in questa società. Questa piazza non è per tutti gli allenatori e i calciatori, ma io ho pensato che fosse giusto ritornare dove nelle precedenti occasioni la Serie B ci è sfuggita per pochissimo. Sono convinto di farcela di portare il club in B. Questa squadra ha dei valori visto che ci sono dei calciatori importanti. Bisogna migliorarla essendoci poca autostima ma non penso adesso al mercato di gennaio ma a fare più punti fino a Natale. Per recuperare il rapporto con i tifosi? Chiedo un aiuto almeno fino a Natale".