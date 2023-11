Sperandeo: “Fiducia nel City Group, stiamo tranquilli. Palermo gioca male, però…”

«Io ho molta fiducia nella società, nel City Football Group. Di quello che fa io non dico nulla, accetto volentieri perché sono convinto che avremo un futuro molto positivo. È questione di aspettare. Se non abbiamo premura, raggiungeremo le mete che sogniamo, ne sono certo. I tifosi devono stare calmi e tranquilli. Mi rendo conto che il Palermo gioca male, però facendo così peggioriamo le cose. Corini è stato uno di noi. Io ripeto, se la società insiste con Corini un motivo ci sarà. Nel momento in cui la società dirà basta con Corini sarà lei ha deciderlo. Non lo decideranno né Sperandeo, né i tifosi. Poi ho sentito alcuni che se la prendono con Mirri. Bisogna stare attenti su questa cosa perché Mirri è quello che si è preso Palermo dopo il fallimento. È stato lui ha trovare una realtà solida come il City Group. Quindi tanto di cappello a Mirri».