Fiorentina-Salernitana, Inzaghi: “Capitolo da chiudere ora. Con Sassuolo e Lazio…”

Il pensiero di mister Inzaghi dopo la sconfitta per tre a zero al Franchi contro la Fiorentina. La Salernitana non trova continuità.

Parola a Filippo Inzaghi. La Salernitana non è riuscita a trovare continuità dopo la vittoria a sorpresa contro la Lazio, cadendo al "Franchi" con un netto 3-0 in favore della Fiorentina, trascinata dai gol di Beltran, Sottil e Bonaventura. Nella ripresa è tornato in campo Dia, in dubbio nel corso di questa settimana, con l'ex Villarreal che però non è riuscito a cambiare la storia di una partita già scritta. Queste le dichiarazioni riprese da TMW del tecnico granata nel post partita in sala stampa:

"Come con Lazio e Sassuolo, sapevamo che se non eravamo al 100% non avevamo chance. La Fiorentina ha lo stesso allenatore da tre anni, ha fatto due finali di coppa l'anno scorso... Non mi aspettavo quest'approccio, venivamo da 4 punti in due partite, oggi ci è mancato tutto. Dobbiamo svegliarci e dare di più. A inizio secondo tempo la squadra è rientrata bene e col 2-1 magari potevamo dire la nostra. Ma la Fiorentina ha meritato la vittoria e noi di perdere. Rimbocchiamoci le mani, siamo a 3 punti dalla salvezza e la nostra gente, straordinaria, ci darà qualcosa in più. Domenica erano tutti bravissimi, oggi non abbiamo fatto la partita che avevamo in testa. Se vieni qui a difenderti in area, perdi. Il coraggio ci ha permesso di andare sopra a Sassuolo e battere la Lazio. Quello di oggi è un capitolo da chiudere presto".

SULLE DIFFICOLTA' DI BOHINEN - "Come si fa a parlare di un giocatore... L'altra volta avevate scritto che stava tornando il Bohinen di sempre, ci vuole equilibrio. Oggi non si è salvato nessuno tranne il portiere".

