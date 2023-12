Napoli-Monza, De Laurentiis: “Scusa ai napoletani, tutta colpa mia. Arbitraggio…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro il Monza

Momento difficile per il Napoli che dopo il pareggio a reti bianche contro il Monza in cui Meret ha parato un rigore, ha raccolto sette punti nelle ultime sette giornate. Non è arrivata la scossa con il cambio di allenatore che non ha fruttato gli effetti sperati. Al termine della sfida contro i brianzoli ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis.

"Mi sembrava doveroso fare gli auguri di fine anno per un 2024 che porti salute, soldi e soddisfazioni".

MOMENTO -"Tutto quello che è successo fino adesso è solo mia responsabilità. Non è colpa dei giocatori o dell'allenatore. Devo chiedere scusa ai napoletani per dove siamo in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto. La verità la conosce solo chi vive dall'interno le varie situazioni".

ARBITRAGGIO -"Io devo pregare Gravina e Rocchi per dare spettacolarità al calcio italiano. Ma se invece di vedere delle partite di calcio vediamo delle partite di rugby... Io non dico che non dobbiamo ricevere cartellini gialli o rossi, ma che anche gli avversari devono riceverli. Ci sono stati arbitraggi a sfavore del Napoli, ma non ne voglio parlare. Però caro Rocchi lei non può permettere che vengano buttati fuori così due signori come Mazzarri e Palladino".

