Calciomercato Sampdoria, grandi firme per Pirlo: idea Simon Kjaer dal Milan. Dettagli

Sampdoria scatenata sul calciomercato. Dopo gli ultimi innesti la dirigenza blucerchiata non si ferma. Interesse per Kjaer del Milan, centrale di assoluto livello per la Serie B.

Dirigenza della Sampdoria a lavoro per consegnare ad AndreaPirlo una rosa quanto più competitiva possibile per il nuovo campionato di Serie B 2023-2024. La società ligure dopo aver messo a segno colpi di un certo calibro come Esposito e FacundoGonzàlez, vuole rinforzare ulteriormente il reparto difensivo a disposizione dell'allenatore ex Juventus. Dopo i vari tentativi per Ferrari del Sassuolo, pista non ancora tramontata del tutto, i blucerchiati hanno posto l'attenzione su altri elementi in grado di conferire spessore e solidità alla retroguardia blucerchiata.