Calciomercato Sampdoria, blucerchiati scatenati: ad un passo Stojanovic dall’Empoli

La Sampdoria sta costruendo una rosa competitiva per tentare l'immediata risalita in massima serie. Dovrebbe arrivare Petar Stojanovic dall'Empoli come terzino destro per innalzare il livello della retroguardia blucerchiata.

La Sampdoria è scatenata negli ultimi giorni di calciomercato. Dopo il probabile arrivo in prestito secco dalla Juventus di Facundo Gonzàlez jolly difensivo uruguaiano ex Valencia, sembrerebbe molto vicino anche l'ingaggio dell'esterno destro Petar Stojanovic. Come riportato dalla redazione di sampnews24.com, Petar Stojanovic dovrebbe essere a breve un nuovo calciatore della Sampdoria. Il terzino classe ’95 è a un passo dal trasferirsi in blucerchiato dall’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto dell'intero cartellino, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A della compagine guidata da Andrea Pirlo. Il ragazzo dovrebbe giungere a Genova in serata e domattina invece dovrebbe svolgere le rituali visite mediche prima di apporre la firma sul contratto.