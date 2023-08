Calciomercato Catanzaro, è fatta per Stoppa: l’ex Palermo arriva dalla Sampdoria

Vicina la firma di Matteo Stoppa con il Catanzaro. L’attaccante classe 2000 arriverà dalla Sampdoria con la formula del prestito, dopo l'avventura in Serie C con il Vicenza e il rientro in blucerchiato. L'ex Palermo potrà mettersi in luce in B

⚽️

Il Catanzaro neopromosso in Serie B cerca qualità per il pacchetto offensivo di Vivarini. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, è fatta per l'approdo in prestito, in giallorosso di Matteo Stoppa, reduce da una buona stagione con la maglia del Vicenza. L’ex Palermo è appena rientrato alla Sampdoria dal prestito in Lega Pro. Nella trattativa, è stata inserita l'opzione del diritto di riscatto.