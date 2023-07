Sampdoria, ok l’ex Palermo Stoppa in amichevole. Futuro Gabbiadini e La Gumina…

La Sampdoria al lavoro per regalare ad Andrea Pirlo una rosa in grado di competere per la promozione in Serie A. Operazioni in entrata e qualche elemento destinato a lasciare il club blucerchiato

La Sampdoria del binomio Mannfredi-Radrizzani vuole regalarsi un calciomercato estivo da protagonista per puntare ad un pronto ritorno in Serie A. La società blucerchiata, dopo aver messo a segno i colpi Matteo Ricci e Fabio Borini, non ha intenzione di fermarsi e lavora alacremente per incastonare nuovi e preziosi tasselli nel mosaico che a disposizione del nuovo tecnico, Andrea Pirlo. Valutazioni in corso, durante lo svolgimento della preparazione estiva, anche per i calciatori già presenti in organico. Il reparto offensivo pare al momento quello più bisognoso di nuovi innesti che elevino il tasso di qualità ed esperienza della compagine blucerchiata. Nel test disputato ieri contro la Rappresentativa Valtelòlinese, vinto per 7-0 dagli uomini di Pirlo, in evidenza l'ex Palermo e Vicenza, Matteo Stoppa, tra i più dinamici e brillanti ed autore di una doppietta. Prestazione incolore per Manolo Gabbiadini e nino La Gumina, entrambi i calciatori secondo quanto riportato dal Sampnews.24, sarebbero destinati a lasciare il club genovese in questa sessione di mercato. Ipotesi Cagliari di Ranieri per Gabbiadini, mentre il desiderio del classe 1996, nativo del capoluogo siciliano, sarebbe proprio quello di tornare a vestire la maglia rosanero e sposare la causa ambiziosa del palermo targato City Football Group.