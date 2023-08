Parola a Davide Ballardini . Il tecnico della Cremonese è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la prima giornata del campionato di Serie B . Vazquez e compagni affronteranno il Catanzaro di Vivarini allo Giovanni Zini con l'obiettivo di cominciare nel migliore dei modi il torneo cadetto, che chiamerà i grigiorossi ad una stagione da protagonisti. Di seguito, le sue parole:

"C’è tanta curiosità e tanta voglia di fare bene, poi è chiaro che giochiamo contro un gruppo che gioca assieme da due anni e mezzo e il campionato insegna che le squadre ben attrezzate che vengono dalla vittoria della Serie C l’anno dopo, come successo con Bari e Sudtirol, arrivano nei primi 4-5 posti. Da parte mia c’è curiosità e voglia di fare bene, ma anche consapevolezza che il campionato è molto competitivo. Giochiamo contro una squadra che metterà in difficoltà tutti o quasi. Da quando siamo partiti ad oggi la disposizione in campo è quella: 4-2-3-1 o 4-3-3. Adesso abbiamo un giocatore in più che è Abrego che ha caratteristiche da mezzala e inserimento e si aggiunge a chi abbiamo visto ad oggi. L’idea è quella di giocare con Vazquez falso centravanti oppure si mette un primo attaccante con Vazquez dietro. Ma non darò la risposta".