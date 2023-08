Coppa Italia, Cremonese e Sampdoria ok col brivido. Ballardini, Vazquez show! Broh…

Sampdoria e Cremonese staccano il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, soffrendo non poco contro Sudtirol e Crotone. Match più equilibrato del previsto a Marassi. La squadra di Pirlo propone gli ex Palermo Verre e La Gumina nell'undici titolare e va in vantaggio con Leris al minuto diciassette. Compagine di Bisoli che resta solida e compatta, pungendo in avanti e spaventando Ravaglia in un paio di circostanze. Pareggio del SudTirol in chiusura di prima frazione con Casiraghi. Gara che si trascina fino ai supplementari, con la formazionr blucerchiata che scheggia il palo esterno con l'incornata del subentrato De Luca- Ospiti pericolosissimi con Merkaj e Ciervo, ma ci pensa Ravaglia a blindare la porta di Pirlo. Lotteria dei rigori ed errori decisivi di Depaoli, Broh e Masiello per il Sudtirol,Murru sancisce con freddezza dagli undici metri la qualificazione della Sampdoria.