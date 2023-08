Sudtirol, Bisoli: “Sampdoria? Sarà esame anche per loro. Kofler può partire dal 1′”

"La Sampdoria? È una candidata a vincere il campionato, chi retrocede parte sempre come favorita, oltre a questo c’è il blasone della squadra e un allenatore importante. È una squadra molto rivoluzionata, sarà un esame anche per loro. Formazione? A oggi ci mancano due giocatori, Shiba e Pecorino. Kofler è un candidato a partire dall’inizio, se un giovane è bravo deve giocare. Chiaro che va protetto e non bisogna dargli eccessiva pressione, farà parlare di sé, è un ragazzo umile e inquadrato, anche troppo a volte: è un patrimonio importante del Südtirol e il suo percorso di crescita dipenderà da me. La nostra è una squadra che bisogna sapere aspettare, abbiamo cambiato completamente l’ossatura, ci sono dei valori, “vecchietti” e giovani interessanti: a questi ultimi dobbiamo permettere di sbagliare con tranquillità. Ci sarà da soffrire, l’anno scorso, che abbiamo già dimenticato, è stata una passeggiata, siamo pronti, ho visto un clima molto positivo".