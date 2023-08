Cremonese-Crotone, formazioni ufficiali: Ballardini con Vazquez, Zauli schiera D’Ursi

Le formazioni ufficiali della sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Cremonese e Crotone, in programma allo stadio Zini. Subito in cam,po l'ex Palermo e Parma, Franco Vazquez, tra i grigiorossi.

Si competa oggi il programma dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ad aprire la giornata, il match dello Zini di Cremona, la sfida tra Cremonese e Crotone. La formazione guidata da Ballardini parte con i favori del pronostioi ma contro si troverà i pitagorici allenati da Lamberto Zauli che disputeranno il prossimo campionato di Lega Pro con i galloni di big designata del giorone C. Ballardini schiera subito il suo fedelissimo Vazquez nel tridente, Zauli invece risponde con Tumminello e D'Ursi in coppia nel reparto avanzato. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida in programma alle ore 17:45 allo Zini.