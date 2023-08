Ternana-Sampdoria, Pirlo: “Vogliamo comandare su tutti i campi. Conosco Lucarelli”

Domani affronteremo una squadra che, come noi, è in costruzione, stanno cambiando giocatori, il mercato è ancora aperto e ogni giorno può arrivare qualcuno: dovremmo quindi essere pronto a capire che gara ci attenderà. Conosco Lucarelli, abbiamo giocato anche assieme in Nazionale, è un allenatore che ha fatto molto bene negli ultimi anni: loro saranno aggressivi anche perché avranno anche maggior voglia di fare bene davanti al loro pubblico, ma noi faremo la partita, perché questo dobbiamo. Non ci cambierà nulla giocare dentro o fuori la casa, la nostra mentalità e idea di gioco sarà quella di comandare su tutti i campi. Non dipenderà da cosa vogliono fare gli altri ma da quello che vogliamo fare noi. La costruzione dal basso sarà quindi per noi fondamentale per poter avere il comando del gioco e tenere gli avversari più lontano possibile dalla nostra porta".