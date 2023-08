Calciomercato Juventus, Facundo Gonzalez subito in prestito: c’è la Sampdoria in B

Il giocatore uruguaiano prelevato in questa sessione estiva di calciomercato, con lo scopo di fare esperienza, verrà girato in prestito in Italia, che gli permetterà, in un secondo momento, do giungere più pronto alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", il classe 2003 è molto vicino alla Sampdoria di Andrea Pirlo in Serie B. Il club blucerchiato è quello che ha dato maggiori garanzie di utilizzo per la prossima stagione calcistica. Seguiranno aggiornamenti.